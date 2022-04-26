По словам немецкого политика, Германия оказывает давление на Турцию в связи с Геноцидом армян

ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Германия оказывает давление на Турцию, чтобы турецкие власти признали Геноцид армян. Об этом «Арменпресс» заявил член Социал-демократической партии Германии, бывший мэр немецкого города Йена (2006-2018 гг.) Альбрехт Шрётер.



По словам Шрётера, немецкая сторона поднимает вопрос Геноцида армян на каждом мероприятии или встрече немецких и турецких политиков. Немецкий политик считает, что признание Геноцида армян парламентом Германии и усилия, предпринятые Германией, будут способствовать признанию Геноцида Турцией.



Бывшего мэра Йены также воодушевляет растущее число турецких ученых, писателей, художников и общественных деятелей, интересующихся историей Геноцида армян и связанными с ним фактами.



"Мы должны поддержать этих людей в Турции, поэтому я думаю, что процесс признания Геноцида армян в Турции может быть движением изнутри, чтобы заставить правительство признать Геноцид армян", - сказал немецкий деятель.



Альбрехт Шрётер посещает Армению во второй раз. В 2016 году, когда Республика Армения праздновала 25-летие своей независимости, он привез в Ереван филармонический оркестр Йены для концерта в Национальном академическом театре оперы и балета.



На этот раз Шретер приехал принять участие в чествовании жертв Геноцида армян. 24 апреля он отправился в Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян. Он говорит, что для него это очень важно, потому что как немец он чувствует себя виноватым за соучастие Германии в массовых убийствах армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Альбрехт Шрётер подчеркивает признание и признание этой вины немцами даже после того, как Бундестаг Германии признал Геноцид армян.



«Как известно, Германия в то время была союзником Османской империи. Это ужасный грех. Я глубоко опечален этим и считаю, что мы, немцы, должны признать эту вину. Поэтому для меня это похоже на паломничество, чтобы думать о соучастии моего народа», — пояснил немецкий деятель.



Бундестаг Германии - федеральный парламент - принял резолюцию, признающую и осуждающую геноцид армян 2 июня 2016 года.



1915-1923 гг. младотурецкое правительство, а затем сменившие его кемалисты, систематически убивали и уничтожили около 1,5 млн армян, проживающих в Западной Армении, Киликии и других армянонаселенных районах Османской империи. Оставшаяся часть армянства либо насильно изменила веру, либо, спасаясь от зверств младотурок и их союзных сил, нашла убежище в разных странах мира.



Это чудовищное преступление против человечества называется Геноцидом армян. Путем этнической чистки армян и других христианских народов, проживающих в Анатолии, младотурки стремились воплотить в жизнь идеологию пантюркизма и создать этнически однородное население в формирующемся турецком государстве.



В результате Геноцида армянский народ был лишен своей родины и нашел спасение в разных уголках мира. Однако, несмотря на Талаата, Энвера, Джемаля, других организаторов геноцида, план полного уничтожения армянского народа провалился, мир не забыл об этом великом преступлении. На сегодняшний день 35 стран мира официально признали и осудили Геноцид армян. К ним относятся Россия, Франция, США, Германия, Италия, Греция, Канада, Швейцария и Бразилия.



Арам Саргсян