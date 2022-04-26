Евросоюз должен оказать давление на Турцию, чтобы она перестала отрицать Геноцид: Мурад Артин







«Стыдно, что государственный аппарат Турции открыто отрицает Геноцид армян, имевший место в 1915 году. Разговор и дипломатия важны, но нам нужно найти лучшие стратегии, потому что признание Геноцида касается прав человека. Можно искать союзников среди других этносов, правозащитников, историков, исследователей для оказания международного давления на отдельные страны. Права человека должны иметь приоритет над торговыми отношениями с Турцией. Европейский союз должен оказать давление на Турцию, чтобы она перестала отрицать геноцид», — сказал он.



Мурад Артин отметил, что сегодня при турецком правительстве трудно смотреть правде в глаза, но в Турции много демократических сил – простых людей, которые хотят смириться со своей историей, которые хотят найти правду. По его мнению, с этими силами необходимо работать, поддерживать их приход к власти, менять политику отрицания.



«Признание геноцида — это часть прав человека, которая также универсальна, она никогда не должна быть предметом переговоров. Мы, правозащитники, никогда не должны идти на компромисс в этом вопросе. Мы должны продолжать бороться за признание Геноцида армян. Борьба за демократические свободы и права возможна для многих стран, организаций, политиков и простых людей, поэтому мы всегда должны призывать их, независимо от геополитической ситуации», — сказал он.



Касаясь диалога между Арменией и Турцией, Мурад Артин отметил, что нормализация отношений между странами никогда не должна мешать разговорам о правах человека, никогда не должна мешать связи с историей и прошлым, иначе нельзя двигаться вперед.



«Я вовсе не против хороших отношений между такими странами, как Армения и Турция, но нельзя вести переговоры по поводу Геноцида, нельзя закрывать глаза на преступления против человечности, совершенные младотурками против армян и других христиан. Хорошо, что страны могут сблизиться, вполне возможно, что в обсуждения будет включен и вопрос 1915 года. В противном случае этот неразрешенный конфликт так и останется горячим для народа. Я думаю, что признание Геноцида облегчит переговоры, освободит турецкий народ от отрицания Эрдоганом истории», — сказал Артин.



Помимо резолюций и призывов, что еще предстоит сделать международному сообществу? По словам Мурада Артина, международное сообщество должно иметь возможность наказать тех, кто совершает преступления против человечности. По его словам, Международный суд в Гааге должен иметь возможность действовать свободно, без одобрения сверхдержав.



«Преступления должны расследоваться, преследоваться и наказываться независимо от страны. Санкций и наказания людей, совершивших преступления против человечности, недостаточно. Вместо того, чтобы говорить о глобализации, а это означает, что компании объединяются через границы, мы должны начать говорить об интернационализации, а это означает, что помимо компаний сблизиться профсоюзы и общественные движения», — добавил Мурад Артин.



Анна Гзирян ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Существует международное давление с целью признания Геноцида армян, но для того, чтобы больше стран признали и осудили его, большое количество армян должно продолжать работать в своих странах, чтобы усилить давление на правительства. Об этом «Арменпресс» сообщил бывший депутат шведского парламента Мурад Артин, подчеркнув, что делать это нужно на основе фактов. По его словам, не исключено, что армяне диаспоры установят контакты с правозащитниками, исследователями, историками, политиками, чтобы продвинуть процесс признания и осуждения.«Стыдно, что государственный аппарат Турции открыто отрицает Геноцид армян, имевший место в 1915 году. Разговор и дипломатия важны, но нам нужно найти лучшие стратегии, потому что признание Геноцида касается прав человека. Можно искать союзников среди других этносов, правозащитников, историков, исследователей для оказания международного давления на отдельные страны. Права человека должны иметь приоритет над торговыми отношениями с Турцией. Европейский союз должен оказать давление на Турцию, чтобы она перестала отрицать геноцид», — сказал он.Мурад Артин отметил, что сегодня при турецком правительстве трудно смотреть правде в глаза, но в Турции много демократических сил – простых людей, которые хотят смириться со своей историей, которые хотят найти правду. По его мнению, с этими силами необходимо работать, поддерживать их приход к власти, менять политику отрицания.«Признание геноцида — это часть прав человека, которая также универсальна, она никогда не должна быть предметом переговоров. Мы, правозащитники, никогда не должны идти на компромисс в этом вопросе. Мы должны продолжать бороться за признание Геноцида армян. Борьба за демократические свободы и права возможна для многих стран, организаций, политиков и простых людей, поэтому мы всегда должны призывать их, независимо от геополитической ситуации», — сказал он.Касаясь диалога между Арменией и Турцией, Мурад Артин отметил, что нормализация отношений между странами никогда не должна мешать разговорам о правах человека, никогда не должна мешать связи с историей и прошлым, иначе нельзя двигаться вперед.«Я вовсе не против хороших отношений между такими странами, как Армения и Турция, но нельзя вести переговоры по поводу Геноцида, нельзя закрывать глаза на преступления против человечности, совершенные младотурками против армян и других христиан. Хорошо, что страны могут сблизиться, вполне возможно, что в обсуждения будет включен и вопрос 1915 года. В противном случае этот неразрешенный конфликт так и останется горячим для народа. Я думаю, что признание Геноцида облегчит переговоры, освободит турецкий народ от отрицания Эрдоганом истории», — сказал Артин.Помимо резолюций и призывов, что еще предстоит сделать международному сообществу? По словам Мурада Артина, международное сообщество должно иметь возможность наказать тех, кто совершает преступления против человечности. По его словам, Международный суд в Гааге должен иметь возможность действовать свободно, без одобрения сверхдержав.«Преступления должны расследоваться, преследоваться и наказываться независимо от страны. Санкций и наказания людей, совершивших преступления против человечности, недостаточно. Вместо того, чтобы говорить о глобализации, а это означает, что компании объединяются через границы, мы должны начать говорить об интернационализации, а это означает, что помимо компаний сблизиться профсоюзы и общественные движения», — добавил Мурад Артин.