СМИ: Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию

Власти Ирана перебросили на границу с Афганистаном бронетанковую дивизию. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник афганское агентство Aamaj News.

Уточняется, что к границе была направлена 88-я танковая дивизия. Это решение принято якобы по соображениям безопасности из-за недавних инцидентов в районе пограничных пунктов "Докарун" (Иран) - "Ислам-Кала" (Афганистан).

Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны Тегерана пока не последовало.

23 апреля между пограничниками на КПП возник конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. По данным Tasnim News Agency, талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) начали проводить работы по прокладке дороги недалеко от "Ислам-Кала". Иранские пограничники вмешались и остановили работы, поскольку, как сообщается, у них не было официального подтверждения согласования прокладки новой дороги в пограничной зоне.

Агентство IRNA сообщает, что на данный момент работы остановлены, а представители властей двух стран готовятся обсудить этот вопрос. КПП "Докарун" является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.