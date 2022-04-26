Европейские индексы - 25-04-22
МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.54% и составил 13924.17 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.01% и составил 6449.38 пункта, британский FTSE снизился на 1.88% и составил 7380.54 пункта, а российский RTSI вырос на 1.38% и составил 941.08 пункта.
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