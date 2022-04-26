Цены на цветные металлы - 25-04-22

ЛОНДОН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.78% и составила 3090.50 долларов США, цена на медь снизилась на 3.37% и составила 9769.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.57% и составила 2327.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.42% и составила 32636.00 долларов США, цена на олово снизилась на 5.47% и составила 39858.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 6.00% и составила 4168.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.05% и составила 42438.94 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.