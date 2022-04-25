По случаю годовщины Геноцида армян от имени президента Франции возложен венок к памятнику Комитаса в Париже

По приглашению Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) 24 апреля перед памятником Комитасу в Париже состоялось ежегодное собрание армянской общины по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщило посольство Армении во Франции.

Мероприятие началось с официальной церемонии возложения венков, в ходе которой от имени президента Франции венок возложил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Аталь, а от имени председателя Сената – вице-спикер Сената Роже Каруччи. В мероприятии приняли участие также мэр Парижа Анн Идальго, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, сопредседатели CCAF Ара Торанян и Мурад Папазян.

После окончания официальной церемонии состоялось традиционное шествие с участием тысяч французских армян.