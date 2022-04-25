Спецпредставитель РФ и глава МИД Азербайджана обсудили отношения между Баку и Ереваном

Спецпредставитель главы МИД РФ по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном Игорь Ховаев и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили на переговорах в Баку вопросы, связанные с открытием коммуникаций между двумя странами и делимитацией границы. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На встрече стороны обменялись мнениями по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - указано в сообщении. Азербайджанская сторона подчеркнула свою готовность к совершению соответствующих шагов для обеспечения мира и безопасности в регионе. "Спецпредставитель главы МИД России в свою очередь отметил готовность РФ поддержать прогресс в переговорах по всем направлениям", - отмечается в сообщении.