Ле Пен пока не намерена становиться во главе своей партии после поражения на выборах

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что после поражения во втором туре президентских выборов пока не намерена возвращаться на должность главы партии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

Она сообщила также, что собирается участвовать в парламентских выборах в июне этого года.

В настоящий момент роль лидера партии выполняет 26-летний политик из департамента Сена-Сен-Дени Жордан Барделла. Отмечается, что его временный мандат лидера "Нацобъединения" был изначально запланирован до сентября 2022 года. О перспективах его продления пока информации нет.

Телеканал также сообщает, что Ле Пен намерена вновь баллотироваться на парламентских выборах в департаменте Па-де-Кале. В этом же избирательном округе она уже побеждала на прошлых парламентских выборах, в том числе в 2017 году.