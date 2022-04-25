Байден заявил, что намерен поговорить с Макроном 25 апреля

Президент США Джо Байден намерен провести в понедельник, 25 апреля, телефонный разговор с Эммануэлем Макроном в свете его переизбрания на пост лидера Франции. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил журналистам.

"Я рад по поводу выборов во Франции. Это первое. Второе: я пытался поговорить с ним (с Макроном - прим.ред.) вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он был у Эйфелевой башни, хорошо проводил время. Я собираюсь поговорить с ним сегодня", - сообщил Байден.

По данным МВД Франции, по итогам второго тура президентских выборов Макрон набрал 58,5% голосов, а его соперница, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,5%.