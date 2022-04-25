Вице-спикер НС Армении принял делегацию Кнессета Израиля

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян, руководитель группы дружбы Армения-Израиль Цовинар Варданян, члены группы Бабкен Тунян, Мария Карапетян и Микаел Тумасян 25 апреля встретились с делегацией, возглавляемой группой дружбы Кнессета Израиль-Армения Мосси Разом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, коснувшись признания Геноцида армян, вице-спикер НС выразил надежду, что Израиль признает Геноцид. «На армянском и еврейском народах, переживших ужасы геноцида, лежит моральный долг объединить свои усилия в этом деле», - сказал он.

Отметим, что партия «Мерец» всегда выступала за признание Геноцида армян.

Вице-спикер НС назвал проблематичным израильско-азербайджанское военно-техническое сотрудничество и непрекращающиеся поставки оружия в Азербайджан во время 44-дневной войны. Отметим, что партия «Мерец» подвергла критике тот факт, что Израиль предоставил оружие Азербайджану.

Акоп Аршакян коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.

Цовинар Варданян поблагодарила членов группы дружбы Израиль-Армения Кнессета за посещение Мемориала Цицернакаберд и Музея геноцида в День памяти невинных жертв Геноцида армян.

Говоря об активизации двусторонних парламентских связей, глава группы заверил, что благодаря совместным усилиям армяно-израильские межпарламентские отношения вступят в новый этап. В этом контексте особо отмечена важность деятельности парламентских групп дружбы, которые являются своеобразным мостом взаимопонимания и доверия между законодательными органами двух стран.

Цовинар Варданян посчитала приоритетным обмен опытом в рамках законодательных инициатив в различных сферах.

Председатель группы дружбы Израиль-Армения Мосси Раз отметил, что запланировал свой первый визит в Армению именно на 24 апреля, так как в этот символический день чтят память 1,5 миллиона убитых.

Стороны коснулись необходимости обмена опытом в различных сферах, активизации контактов между группами дружбы.