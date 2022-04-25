Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе

Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе

В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.

Официальной информации о причинах случившегося и пострадавших нет.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]