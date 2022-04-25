Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе

В здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прогремела серия взрывов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по словам очевидцев, были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто. Неподалеку от него стоят машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На дороге возле министерства виден предмет, похожий на отстрелянный тубус от гранатомета.

Официальной информации о причинах случившегося и пострадавших нет.