Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Ирана

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арсен Авагян 25 апреля вручил верительные грамоты президенту ИРИ Эбрахиму Раиси.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя посла Армении, президент Раиси выразил надежду, что в ходе его пребывания на посту будет отмечен значительный прогресс в различных направлениях отношений между двумя дружественными странами, таких как экономические отношения, торговля и другие сферы.

Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Авагян отметил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Президент Исламской Республики Иран также попросил передать свои теплые приветствия руководству Республики Армения.