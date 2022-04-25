Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Ирана
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арсен Авагян 25 апреля вручил верительные грамоты президенту ИРИ Эбрахиму Раиси.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя посла Армении, президент Раиси выразил надежду, что в ходе его пребывания на посту будет отмечен значительный прогресс в различных направлениях отношений между двумя дружественными странами, таких как экономические отношения, торговля и другие сферы.
Выразив благодарность за прием и добрые пожелания, посол Авагян отметил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития отношений между двумя странами.
Президент Исламской Республики Иран также попросил передать свои теплые приветствия руководству Республики Армения.
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