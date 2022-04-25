Гутерриш и Эрдоган обсудили урегулирование и гуманитарную помощь на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили усилия по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и открытие гуманитарных коридоров для помощи нуждающимся. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник офисом Гутерриша.

"Генеральный секретарь выразил поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям Турции" в связи со спецоперацией на Украине, говорится в сообщении.

"Они подтвердили срочную необходимость в работающих гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских лиц и доставки необходимой помощи затронутым группам населения", - добавили в офисе генерального секретаря.

В сообщении отмечается, что Гутерриш и Эрдоган подтвердили общую цель добиваться скорейшего урегулирования на Украине, создания условий для помощи мирным жителям, а также высказались за продолжение контактов по данным вопросам. Они также обсудили влияние операции на Украине "на региональные и глобальные проблемы, в том числе в вопросах энергетики, продовольствия и финансов", - добавили в офисе Гутерриша".

Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в президентском дворце в Анкаре завершилась в понедельник, она длилась 70 минут.

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме, по ее итогам заявлений сделано не было. Предполагается, что стороны обсудили ситуацию на Украине в преддверии поездки генсека ООН в Россию и на Украину.

"Сейчас проходит заседание кабинета министров под председательством президента", - рассказали в администрации.