В Баку состоится конференция послов США на Южном Кавказе

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит 27-28 апреля Азербайджан, где встретится с официальными лицами и примет участие в конференции руководителей миссий.

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, посольство США в Азербайджане отметило, что в конференции примут участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан, заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковски, исполнительный координатор по вопросам помощи США Европе и Евразии Грег Наарден и старший советник по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.

Подобные конференции руководителей миссий проводятся регулярно. В 2021 году ее провело посольство США в Ереване. Посольства США в Баку и Тбилиси проводили эту конференцию в 2019 и 2018 годах. В 2020 году она не состоялась в связи с пандемией COVID-19.