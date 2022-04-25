Вице-спикер Аршакян принял делегацию группы дружбы Сирия-Армения Народного совета САР

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 25 апреля принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Сирия-Армения Народного совета Сирийской Арабской Республики Люси Исканян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, вице-спикер НС отметил, что армянский народ испытывает самые теплые чувства к Сирии, с которой нас связывают историко-культурные общности и многовековая теплая дружба. По словам Акопа Аршакяна, Сирия сыграла решающую роль в истории армянского народа: дружественный народ Сирии протянул руку помощи сотням тысяч армян, спасшихся от Геноцида.

Касаясь сложившейся после развязанной азербайджано-турецким тандемом войны против Арцаха ситуации вице-спикер НС подчеркнул, что Азербайджан через Турцию привлек к войне наемников из Сирии и других стран.

«Хотя прошло много времени с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, ситуация остается нестабильной. Азербайджан продолжает провокационные действия против суверенной территории Армении, ставящие под угрозу стабильность и мир в регионе», - сказал Акоп Аршакян, добавив, что Армения продолжает свои усилия по установлению прочного мира в регионе.

В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Сирией. Акоп Аршакян в контексте укрепления взаимовыгодного сотрудничества подчеркнул роль межпарламентского сотрудничества и деятельность парламентских групп дружбы. Вице-спикер НС также подчеркнул роль армянской общины Сирии в этом вопросе и добавил, что наша страна высоко ценит братское отношение сирийских властей и народа к сирийским армянам.

Люси Исканян также подчеркнула важность углубления двусторонних отношений и передала Акопу Аршакяну и депутатам НС Армении теплые приветствия спикера парламента Сирии и готовность к расширению сотрудничества.

Говоря о ситуации в регионе, глава группы дружбы отметила, что последствия деятельности террористов ощутила и Сирия. Она подчеркнула важность реализации подписанных между двумя странами договоренностей, которая затормозилась из-за сирийского кризиса.

Депутаты НС Армении Рустам Бакоян и Алхас Казарян также подчеркнули важность расширения двусторонних отношений, констатировали активную поддержку армянской общины в этом вопросе. Было подчеркнуто, что армянская община Сирии полноценно вовлечена в общественно-политическую жизнь страны.

Стороны подчеркнули важность усилий по установлению прочного мира и стабильности в регионе.