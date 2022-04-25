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Президент Армении направил поздравительное послание Эммануэлю Макрону

Президент Армении направил поздравительное послание Эммануэлю Макрону

Президент Армении Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Эммануэлю Макрону в связи с его переизбранием на пост президента Франции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится: 

«Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах и переизбранием на должность президента Французской Республики.

Уверен, что в течение этого нового срока полномочий Вы продолжите способствовать укреплению многовековой армяно-французской дружбы и углублению 30-летних привилегированных отношений между нашими государствами.

Армения высоко оценивает Ваши личные усилия и усилия Франции по преодолению возникших вследствие 44-дневной войны в Арцахе вызовов, мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также установлению мира и стабильности в регионе».


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