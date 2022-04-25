Президент Республики Армения принял председателя Совета армян Франции

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял председателя Совета армян Франции, почетного президента “Грант Торнтон” Армения Даниэла Кюркджяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Даниэль Кюркджян представил президенту информацию о программах и мероприятиях, осуществляемых Советом армян Франции, а также о сотрудничестве с правительством Армении. Председатель Совета отметил, что этой осенью во Франции планируется организовать бизнес-форум с участием армянских и французских компаний.

Президент Хачатурян приветствовал деятельность Совета и любые предложения, направленные на развитие армяно-французских отношений, выразив готовность всячески их поддерживать.