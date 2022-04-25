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Президент Республики Армения принял председателя Совета армян Франции

Президент Республики Армения принял председателя Совета армян Франции

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял председателя Совета армян Франции, почетного президента “Грант Торнтон” Армения Даниэла Кюркджяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Даниэль Кюркджян представил президенту информацию о программах и мероприятиях, осуществляемых Советом армян Франции, а также о сотрудничестве с правительством Армении. Председатель Совета отметил, что этой осенью во Франции планируется организовать бизнес-форум с участием армянских и французских компаний.

Президент Хачатурян приветствовал деятельность Совета и любые предложения, направленные на развитие армяно-французских отношений, выразив готовность всячески их поддерживать.


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