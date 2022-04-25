Состоялась встреча глав МИД Армении и Индии

Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 апреля встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мирзоян и Джайшанкар выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога между двумя странами. Арарат Мирзоян подчеркнул, что укрепление отношений с Индией является одним из приоритетов внешней политики Армении.

Собеседники обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых в результате визита министра иностранных дел Индии в Армению осенью 2021 года. Были затронуты перспективы дальнейшего развития отношений в сферах информационных технологий, авиации, образования, культуры, туризма и др. Стороны подчеркнули эффективность проделанной за последние месяцы работы и выразили взаимную готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что находится с визитом в Индии в сопровождении представителей деловых и инвестиционных кругов Армении, встречи которых с их индийскими коллегами станут дополнительным импульсом для активизации армяно-индийского торгово-экономического сотрудничества.

Были затронуты перспективы углубления сотрудничества в сфере транспортных коммуникаций.

Также были обсуждены вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности и стабильности.

Армянская сторона представила ситуацию в регионе Южного Кавказа и позицию Армении по процессам, направленным на установление регионального мира и стабильности, переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном. Министр Мирзоян выразил удовлетворение позицией Индии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Была подчеркнута посредническая роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса.

Министр Мирзоян также проинформировал собеседника о развитии процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.

В ходе встречи глава МИД Армении подтвердил поддержку Арменией Индии в вопросе Джамму и Кашмира.