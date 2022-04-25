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Обсудили сотрудничество в сферах торговли, коммуникаций, культуры и образования: глава МИД Индии о встрече с Мирзояном

Обсудили сотрудничество в сферах торговли, коммуникаций, культуры и образования: глава МИД Индии о встрече с Мирзояном

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар коснулся встречи с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Как сообщает Арменпресс, Джайшанкар сделал запись в Твиттере на армянском языке, отметив, что обсудил с армянским коллегой возможности сотрудничества в ряде сфер.

«Очень приятно приветствовать министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индии. Со времени моего визита Ереван в октябре прошлого года достигнут значительный прогресс. Мы обсудили сотрудничество в сферах торговли, коммуникаций, культуры и образования», - отметил министр иностранных дел Индии.


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