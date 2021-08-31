Предстоящие на 26 апреля мероприятия
18:00, Апрель 25, 2022
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 19:36 Гутерриш и Эрдоган обсудили урегулирование и гуманитарную помощь на Украине
- 19:27 В Баку состоится конференция послов США на Южном Кавказе
- 19:18 Вице-спикер Аршакян принял делегацию группы дружбы Сирия-Армения Народного совета САР
- 19:00 Президент Армении направил поздравительное послание Эммануэлю Макрону
- 18:34 Президент Республики Армения принял председателя Совета армян Франции
- 18:17 Состоялась встреча глав МИД Армении и Индии
- 18:09 Обсудили сотрудничество в сферах торговли, коммуникаций, культуры и образования: глава МИД Индии о встрече с Мирзояном
- 18:06 Никакой документ о статусе Арцаха не обсуждается: президент Республики Арцах
- 18:00 Предстоящие на 26 апреля мероприятия
- 17:28 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 58
- 17:24 Министр образования, науки, культуры и спорта Армении принял посла Финляндии
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-04-22
- 17:21 Азиатские индексы снизились - 25-04-22
- 17:09 СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов
- 17:04 На территории Армении в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой
- 16:46 FT: НАТО не рассматривает вопрос о военном сопровождении судов в Черном море
- 16:32 Гюмри и Крагеро объявлены городами-побратимами
- 16:27 В Литве осквернили еще один памятник советским воинам
- 15:59 Депутат от оппозиции Омер Фарук считает, что Геноцид армян необходимо признать
- 15:54 В ЕК заявили, что ЕС продолжает разработку шестого пакета санкций против России
- 15:48 Сурен Папикян и посол Казахстана в Армении обсудили армяно-казахстанское сотрудничество в сфере обороны
- 15:41 Швейцария со 2 мая снимет ограничения на въезд туристов
- 15:06 В МИД Ирана заявили о возможности очной встречи сторон по вопросу ядерной сделки
- 14:52 С-500 запустили в серийное производство
- 14:42 В Армении очень важная роль отводится развитию солнечной энергетики: Гнел Саносян
14:20, 20.04.2022
2070 просмотров Пашинян заявил, что достигли договоренности с президентом России по ряду важных вопросов
19:45, 20.04.2022
1408 просмотров Спецпредставитель РФ по нормализации отношений Армении и Азербайджана посетит Баку
19:44, 22.04.2022
1167 просмотров Байден признал Геноцид армян только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду: Newsweek
09:51, 22.04.2022
1116 просмотров В День памяти жертв Геноцида армян в Турции пройдет ряд мероприятий
21:43, 19.04.2022
991 просмотров Премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин приняли совместное заявление