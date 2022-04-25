Министр образования, науки, культуры и спорта Армении принял посла Финляндии

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Финляндской Республики в Республике Армения госпожу Кирсти Наринен. На встрече присутствовал также заместитель министра Артур Мартиросян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, стороны обсудили программы двустороннего сотрудничества в сфере образования.

Приветствуя посла, министр Ваграм Думанян отметил, что результаты финской модели образования впечатляют и этот опыт достоин внимания.

Подчеркнув, что он находится в Армении по случаю 107-й годовщины Геноцида армян, посол отметил, что у финской стороны есть инициативы ряда программ развития неформального образования в Армении в сотрудничестве с финскими организациями.

Армянская сторона предложила программы сотрудничества в сфере среднего профессионального и высшего образования, в частности, обмен студентами и исследователями, совместные исследовательские программы в сфере педагогического образования.

Министр отметил, что система образования находится в центре внимания правительства, сфера является приоритетной в программе правительства.

«Программой правительства предусмотрено строительство 300 школ и 500 детских садов до 2026 года. Реализация этой программы уже началась», - отметил Ваграм Думанян, добавив, что все школы будут оснащены новым оборудованием и предметными лабораториями для повышения качества предметов STEM.

В ходе встречи были представлены практические примеры финского опыта образования.

Заместитель министра Артур Мартиросян отметил, что в контексте нынешних реформ общего образования в Армении опыт Финляндии может быть рассмотрен в рамках апробации и внедрения государственного стандарта общего образования. Он также предложил реализовать программы сотрудничества в сферах науки, спорта и молодежи.