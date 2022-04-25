Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-04-22

ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 апреля, курс доллара США сократился на 0.76 драмa и составил 466.52 драм. Курс евро сократился на 4.83 драмa и составил 500.53 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.38 драм. Курс британского фунта сократился на 10.22 драмa и составил 592.95 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 79.74 драмa и составила 29121.24 драм. Цена серебра сократилась на 5.10 драмa и составила 365.15 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.