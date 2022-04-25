Азиатские индексы снизились - 25-04-22

ТОКИО, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.90% и составил 26590.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.50% и составил 1876.52 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 5.13% и составил 2928.51 пункта, а HANG SENG снизился на 3.73% и составил 19869.34 пункта.