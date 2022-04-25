СМИ: французы пожаловались на значительное подорожание авиабилетов
Рост стоимости авиабилетов после введения антироссийских санкций вызывает недовольство среди граждан Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает France 3.
Сообщается, что перелеты за границу за год подорожали в среднем на 6,1 процента, а на заморские территории — на 13,5 процента.
Одна из пассажирок в аэропорту Орли рассказала журналистам, что раньше перелет в Гваделупу стоил около 500 евро, а теперь сумма может достигать тысячи евро. Похожая ситуация складывается со стоимостью полетов на Мартинику.
В авиакомпании Air France, в свою очередь, связали рост тарифов с подорожанием топлива.
"Ситуация на Украине спровоцировала значительный рост цен на нефть и, следовательно, на керосин <…>, на который приходится от 20 до 30 процентов расходов компании", — пояснили в пресс-службе.
Специальная военная операции по денацификации и демилитаризации Украины стала поводом для западных страна усилить санкционное давление на Москву. В основном ограничения коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.
При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство населения. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
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