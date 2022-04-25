На территории Армении в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой

На территории Армении днем 25-го, с 26-27, 30-го апреля в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой,с 28-29 в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Днем 25-го апреля температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса, с 26-28 постепенно понизится на 3-5 градусов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван с 25-27, в вечерние часы 30-го апреля в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой, с 28-29 ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра с порывами до 18-20 м/с.