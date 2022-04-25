FT: НАТО не рассматривает вопрос о военном сопровождении судов в Черном море

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает возможность обеспечения военно-морского сопровождения торговых судов в Черном море, поскольку страны-члены опасаются быть втянутыми в потенциальный конфликт с Россией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении НАТО в ответ на соответствующий призыв Рене Кофод-Олсена, руководителя компании V.Group, мирового лидера в области управления судами и морских услуг.

"НАТО не рассматривает военно-морскую миссию по сопровождению кораблей в Черном море, но союзники альянса, с прибрежными границами - Болгария, Румыния и Турция - направили корабли для поиска и обезвреживания мин, которые могут быть в этом районе", - приводит в понедельник высказывания организации газета Financial Times.

Любая военно-морская операция, проводимая кораблями союзников под флагом НАТО, потребует поддержки всех 30 членов блока, отмечает издание.

Ранее глава V.Group призвал западный альянс вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить возможность торговли с регионом, имеющим жизненно важное значение для глобальных поставок продовольствия. "Мы должны требовать, чтобы наше мореплавание и морские перевозки были защищены в международных водах", - сказал Кофод-Олсен. "Уверен, что НАТО и другие [стороны] должны сыграть свою роль в защите торгового флота", - добавил он.