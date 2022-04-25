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Гюмри и Крагеро объявлены городами-побратимами

Гюмри и Крагеро объявлены городами-побратимами
ГЮМРИ, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 25 апреля делегация города Крагеро Королевства Норвегия посетила Гюмри с официальным визитом. Мэр Крагеро Грюне Вегар Кнудсен и первый заместитель мэра Гюмри Артур Папикян подписали в муниципалитете Гюмри меморандум, согласно которому Гюмри и Крагеро объявлены городами-побратимами.

Как сообщает «Арменпресс», решение о признании городов-побратимов было принято в 2018 году по инициативе бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна и мэра Крагеро Йоне Бликра.

«Как города-побратимы, первое сотрудничество будет в культурно-образовательной сфере, но в дальнейшем мы предусматриваем и деловое сотрудничество. Ожидается неплохое сотрудничество», - сказал в беседе с «Арменпресс» Грюне Кнудсен. Он сообщил, что в Крагеро сейчас проживает армянская семья.

«Это мой первый визит в Армению, надеюсь, что после выборов в следующем году мне посчастливится приехать в Армению, страну, которая удивила меня своим богатым историческим и культурным наследием. Действительно, я получил много позитивной энергии от Армении. Я удивлен отношением людей, вы очень открытые и теплые люди. Я счастлив и горжусь тем, что мы подписали меморандум между двумя городами в пользу развития двух городов», — сказал он.

Артур Папикян в своем выступлении отметил, что это соглашение предусматривает дальнейшее сотрудничество в очень важных сферах, таких как культура, образование и бизнес.

"Я полон надежд, что у нас будет эффективная работа на площадках сотрудничества на благо наших двух городов", — заключил заместитель мэра Гюмри.
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