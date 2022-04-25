В Литве осквернили еще один памятник советским воинам

Памятник советским воинам был облит краской в Вилкавишском районе Литвы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в ежедневной сводке департамент литовской полиции.

"В деревне Жалёйи Вилкавишского района замечены облитые синей и желтой краской памятник и памятная табличка погибшим советским солдатам. Начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы (о разрушении или осквернении могилы, памятника или другого общественно почетного места)", - говорится в сообщении.

Как сообщал Sputnik Литва, случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. В Литве развернулась масштабная антироссийская кампания. Например, в Каунасе собираются составить "черный список" объектов и мест, которые связаны с СССР и Россией, и отдельный список "правильных" исторических личностей, имена которых собираются сохранить в истории города.

Посольство РФ в Литве назвало происходящее в балтийской республике "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха.

Вице-спикер сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее призвал временно воздержаться от решений по советским памятникам, поскольку в связи с событиями на Украине эмоциональный общественный фон особенно напряженный.