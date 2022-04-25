Депутат от оппозиции Омер Фарук считает, что Геноцид армян необходимо признать
15:59, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Омер Фарук Гергерлиоглу, член оппозиционной прокурдской Народно-демократической партии, представленной в парламенте Турции, сделал заметку о Геноциде армян.
«Я чувствую боль всех людей, погибших во время Геноцида армян 24 апреля 1915 года. Мы должны смотреть истории в лицо, мы должны иметь сострадание. Мы должны быть чуткими ко всем видам боли», - написал в своем микроблоге в Twitter турецкий оппозиционный депутат, сообщает «Арменпресс».
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