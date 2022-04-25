Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Депутат от оппозиции Омер Фарук считает, что Геноцид армян необходимо признать

Депутат от оппозиции Омер Фарук считает, что Геноцид армян необходимо признать
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Омер Фарук Гергерлиоглу, член оппозиционной прокурдской Народно-демократической партии, представленной в парламенте Турции, сделал заметку о Геноциде армян.

«Я чувствую боль всех людей, погибших во время Геноцида армян 24 апреля 1915 года. Мы должны смотреть истории в лицо, мы должны иметь сострадание. Мы должны быть чуткими ко всем видам боли», - написал в своем микроблоге в Twitter турецкий оппозиционный депутат, сообщает «Арменпресс».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]