В ЕК заявили, что ЕС продолжает разработку шестого пакета санкций против России

Евросоюз продолжает разработку шестого пакета санкций против России, но не называет конкретные сроки и детали, в том числе не комментирует вопрос о возможности введения ограничений на поставки российской нефти. Как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия пока не может предоставить никакой информации ни по времени, ни по деталям, поскольку очень важна спокойная работа стран ЕС по обсуждению этих санкций. Но будьте уверены, что мы намерены организовать новую волну санкций", - заявила она, отвечая на вопрос о подготовке ограничительных мер и возможности нефтяного эмбарго.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В ответ США, ЕС и ряд их стран-партнеров ввели жесткие экономические санкции против России, которые уже привели к резкому росту инфляции и повышению социальной напряженности в западных странах.