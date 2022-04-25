Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Швейцария со 2 мая снимет ограничения на въезд туристов

Швейцария со 2 мая снимет ограничения на въезд туристов

Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственный секретариат по вопросам миграции.

"С этого дня будут действовать обычные правила въезда", - говорится в сообщении.

Требование носить маски в общественном транспорте, а также магазинах и других местах, covid-сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, пятидневный карантин были отменены в Швейцарии 1 апреля.

Для въезда в Швейцарию россиянам необходима виза, выданная национальным консульством или консульством одной из стран шенгенского соглашения.

Прямого авиасообщения между Россией и Швейцарией нет, добраться в страну можно только с пересадками.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]