В МИД Ирана заявили о возможности очной встречи сторон по вопросу ядерной сделки

Стороны на переговорах по восстановлению ядерной сделки прорабатывают возможность проведения очной встречи. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Обе стороны, Иран и ЕС, <...> убеждены, что не в интересах диалога тянуть время. Необходимо как можно скорее вдохнуть новые силы [в переговоры] при помощи очной встречи, - сказал он. - Пока не принято решение, когда и на каком уровне пройдет эта встреча, но она на повестке дня". При этом дипломат не уточнил, о встрече представителей каких стран идет речь.

В Вене после восьми раундов переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение 11 марта был взят перерыв из-за внешних факторов. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст договоренностей был согласован и насчитывает около 20 страниц. В нем говорится о дальнейших мерах для возвращения к выполнению ядерного соглашения в первоначальном виде.