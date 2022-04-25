С-500 запустили в серийное производство

Началось серийное производство новейшей системы ПВО ПРО С-500 ("Прометей"), как передает Арменпресс, об этом заявил гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

"Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов. — Прим. ред). С-500 по силам стать основой системы ВКО России", — сказал он.

Гендиректор подчеркнул, что С-500 поступит в войска в сроки, определенные гособоронзаказом.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитно-ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения — около 600 километров.

Госиспытания С-500 начались в 2020 году. Тогда замглавы Минобороны Алексей Криворучко заявил, что военные рассчитывают получить первые ЗРС в 2021 году, а серийная поставка начнется еще через четыре года.