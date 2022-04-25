В Армении очень важная роль отводится развитию солнечной энергетики: Гнел Саносян







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«Эта программа ЕС предоставила возможность реализовать такие программы в наших различных сообществах. Хочу отметить, что с точки зрения стратегии развития энергетики Армении очень важная роль отводится развитию солнечной энергетики. Рад констатировать, что наши общины являются частью этой важной отрасли", - сказал министр.



Форум собрал национальных и местных разработчиков политики в области устойчивой энергетики, профессионалов, частные компании, доноров и финансовые учреждения для обсуждения достижений и извлеченных уроков программы EU4ASEP, а также инвестиционных возможностей, которые могут быть использованы другими сообществами после завершения проекта EU4ASEP. В Армении началась либерализация рынка электроэнергии.



Андреа Викторин, глава Представительства ЕС в Армении, подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает реализацию программ по продвижению устойчивой энергетики в общинах Армении. «Развитие возобновляемой энергетики в общинах Республики Армения, в частности солнечной энергетики, очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, повышения уровня энергонезависимости, решения энергетической стабильности и экологических проблем сообщества и перехода к парадигме «зеленого города» за счет энергоэффективных решений. В связи с этим программа EU4ASEP использовала инновационные бизнес-механизмы для выработки зеленой энергии в сообществах, чтобы создать устойчивые денежные потоки», — сказала она.



Астгине Пасоян, директор Фонда поддержки энергосбережения и руководитель программы «ЕС для устойчивой энергетики Армении», отметила, что за 4 года действия программы в Апаране были построены две солнечные фотоэлектрические системы общей годовой мощностью 52 МВтч. Он упомянул, что работающие в Апаране солнечные станции автономны, работают параллельно с сетью, то есть излишки отдают в сеть и забирают обратно при необходимости.



А в Артике была построена первая лицензированная солнечная электростанция, принадлежащая общине, с годовой производственной мощностью 1334,4 МВтч электроэнергии.



«Созданные специальные механизмы финансирования будут использовать все существующие финансовые ресурсы для дальнейших инвестиций в сектор устойчивой энергетики в сообществе. В рамках программы EU4ASEP также реализован ряд проектов, обеспечивающих развитие профессионального потенциала целевых сообществ, сотрудников муниципалитетов, повышение уровня информированности населения», - сказал Саносян.



Неделя устойчивой энергетики ЕС продолжит свою деятельность в городе Артик Ширакской области 28, 29 апреля семинарами для молодежи сообщества, практическими занятиями по энергоаудиту и завершится 30 апреля выставкой солнечной энергии в Артике. ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Проект ЕС для Армении в области устойчивой энергетики (EU4ASEP) завершает проект заключительной неделей информирования 25-30 апреля 2022 года. Проект реализуется под эгидой Соглашения мэров ЕС EuropeAid / 155713 / DH / ACT / Multi Grant Program с 2018 года.Как сообщает «Арменпресс» , на открытии недели «Общественного форума по устойчивой энергетике», министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян отметил, что рад отметить тот факт, что участие общин в сфере солнечной энергии растет.«Эта программа ЕС предоставила возможность реализовать такие программы в наших различных сообществах. Хочу отметить, что с точки зрения стратегии развития энергетики Армении очень важная роль отводится развитию солнечной энергетики. Рад констатировать, что наши общины являются частью этой важной отрасли", - сказал министр.Форум собрал национальных и местных разработчиков политики в области устойчивой энергетики, профессионалов, частные компании, доноров и финансовые учреждения для обсуждения достижений и извлеченных уроков программы EU4ASEP, а также инвестиционных возможностей, которые могут быть использованы другими сообществами после завершения проекта EU4ASEP. В Армении началась либерализация рынка электроэнергии.Андреа Викторин, глава Представительства ЕС в Армении, подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает реализацию программ по продвижению устойчивой энергетики в общинах Армении. «Развитие возобновляемой энергетики в общинах Республики Армения, в частности солнечной энергетики, очень важно как с точки зрения энергетической безопасности, повышения уровня энергонезависимости, решения энергетической стабильности и экологических проблем сообщества и перехода к парадигме «зеленого города» за счет энергоэффективных решений. В связи с этим программа EU4ASEP использовала инновационные бизнес-механизмы для выработки зеленой энергии в сообществах, чтобы создать устойчивые денежные потоки», — сказала она.Астгине Пасоян, директор Фонда поддержки энергосбережения и руководитель программы «ЕС для устойчивой энергетики Армении», отметила, что за 4 года действия программы в Апаране были построены две солнечные фотоэлектрические системы общей годовой мощностью 52 МВтч. Он упомянул, что работающие в Апаране солнечные станции автономны, работают параллельно с сетью, то есть излишки отдают в сеть и забирают обратно при необходимости.А в Артике была построена первая лицензированная солнечная электростанция, принадлежащая общине, с годовой производственной мощностью 1334,4 МВтч электроэнергии.«Созданные специальные механизмы финансирования будут использовать все существующие финансовые ресурсы для дальнейших инвестиций в сектор устойчивой энергетики в сообществе. В рамках программы EU4ASEP также реализован ряд проектов, обеспечивающих развитие профессионального потенциала целевых сообществ, сотрудников муниципалитетов, повышение уровня информированности населения», - сказал Саносян.Неделя устойчивой энергетики ЕС продолжит свою деятельность в городе Артик Ширакской области 28, 29 апреля семинарами для молодежи сообщества, практическими занятиями по энергоаудиту и завершится 30 апреля выставкой солнечной энергии в Артике.