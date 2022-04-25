СМИ: ЕС стремится увеличить продажи военной техники в Индию

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Индии, будет обсуждать увеличение продаж ей европейской военной техники и возобновление переговоров о соглашении о свободной торговле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника ЕС.

Фон дер Ляйен встретится в понедельник с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По информации представителей ЕС, ее визит является частью усилий Запада, направленных на то, чтобы побудить Индию сократить свои связи с Россией из-за начала ей специальной военной операции на Украине.

"Сейчас с Индией контактирует целый ряд западных лидеров, чтобы узнать, какие альтернативы мы можем предложить. <…> Ключ в том, что мы хотим продвигать эти отношения, вместе работать над технологиями и привлекать Индию в наш лагерь. Это главный посыл визита", - сказал чиновник.

После начала спецоперации российских сил на Украине Индия воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу созыва сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной украинскому кризису, и заняла нейтральную позицию. Это вызвало серьезное недовольство в западных столицах.