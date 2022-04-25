Глава Пентагона заявил о желании США ослабить Россию

США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла предпринимать такие же действия, как на Украине, как передает Арменпресс, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по итогам переговоров с украинскими властями.

"Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала... (на Украине - ред.)", - сказал Остин, его пресс-конференцию в Польше транслировал телеканал NBC.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.