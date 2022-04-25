Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Армен Григорян посетит с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Армен Григорян посетит с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 26 апреля посетит с рабочим визитом Лондон.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РА, отметив, что в рамках визита секретарь Совета безопасности проведет ряд рабочих встреч.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]