Армен Григорян посетит с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 26 апреля посетит с рабочим визитом Лондон.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в аппарате Совета безопасности РА, отметив, что в рамках визита секретарь Совета безопасности проведет ряд рабочих встреч.
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