В ЕК допустили, что шестой пакет санкций против России включит ограничения на импорт нефти

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России может в той или иной форме включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран - участниц союза.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, - это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя", - как передает Арменпресс, об этом сказал Домбровскис в интервью газете The Times, опубликованном в понедельник.

Политик также отметил, что детали санкций еще не согласованы, но могут включать постепенный отказ от российской нефти или введение тарифов на экспорт, превышающий определенный ценовой предел.

22 апреля европейское издание газеты Politico сообщило, что Еврокомиссия предложит странам ЕС на этой неделе проект шестого пакета антироссийских санкций. По сведениям источников издания, он может включать "некоторые ограничения на поставки нефти" и финансовые меры, в том числе отключение от системы платежей SWIFT еще нескольких банков.