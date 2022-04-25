Россия ценит взвешенную позицию Армении по украинскому кризису
12:47, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия ценит взвешенную позицию Армении по украинскому кризису. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Мы ценим взвешенную позицию наших армянских и азербайджанских коллег по ситуации вокруг Украины, в связи с беспрецедентной антироссийской кампанией Запада. Мы хорошо осведомлены о том давлении иностранных держав, с которым сталкивается руководство Армении и Азербайджана. Мы ценим тот факт, что при выстраивании внешней политики в Ереване и Баку они руководствуются, прежде всего, своими национальными интересами», - сказал Гончар.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм