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Россия ценит взвешенную позицию Армении по украинскому кризису

Россия ценит взвешенную позицию Армении по украинскому кризису
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия ценит взвешенную позицию Армении по украинскому кризису. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«Мы ценим взвешенную позицию наших армянских и азербайджанских коллег по ситуации вокруг Украины, в связи с беспрецедентной антироссийской кампанией Запада. Мы хорошо осведомлены о том давлении иностранных держав, с которым сталкивается руководство Армении и Азербайджана. Мы ценим тот факт, что при выстраивании внешней политики в Ереване и Баку они руководствуются, прежде всего, своими национальными интересами», - сказал Гончар.
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