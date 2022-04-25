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Российские компании примут участие в модернизации ереванского метро

Российские компании примут участие в модернизации ереванского метро
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Российские компании примут участие в модернизации ереванского метрополитена. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар.

«Достигнута договоренность о привлечении ряда российских компаний к модернизации транспорта, в частности, ереванского метрополитена, а также горнодобывающей отрасли. Особое внимание будет уделено эксплуатации медно-молибденовых рудников", - сказал он.
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