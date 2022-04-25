Ванецян продолжит бессрочные акции
12:24, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Лидер партии «Родина» Артур Ванецян объявил о начале второго этапа их борьбы. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами на площади Свободы Ванецян отметил, что, по его мнению, первый этап информирования завершен, "есть почти 100% результат".
"Я так думаю, потому что люди приезжают с 17 апреля, вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений. Приходят люди, которые понимают, что пришло время четким требованием покончить с существованием этих властей. Мы продолжим бессрочные акции, ночуем на площади Свободы, но старт второго этапа, который дан сегодня, будет более активным", - сказал Ванецян.
По словам председателя партии «Родина» Артура Ванецяна, АРФД приступит к действиям с 25 апреля․ Они пройдут маршем из Иджевана в Ереван. «Нам еще предстоит работать децентрализованно, по сети, но в какой-то момент нам придется объединиться, объединить наши силы, потому что мы уже потеряли много времени», — добавил Ванецян.
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