Россия поддерживает подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном: Деннис Гончар
12:22, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия поддерживает подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном и привержена созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между сторонами. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Мы поддерживаем подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Отныне российская сторона готова всячески помогать Баку и Еревану находить точки соприкосновения, создавать атмосферу доверия и взаимопонимания. В то же время мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши совместные усилия и не основаны на логике геополитических игр», — сказал Гончар.
Он отметил, что в рамках реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана решается целый комплекс задач, в том числе запуск процесса демаркации армяно-азербайджанской границы, дальнейшее разблокирование экономических и транспортных связи в регионе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм