Блинкен заявил, что посольство США в Киеве могут открыть в ближайшие недели

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что американское посольство в Киеве может возобновить работу в ближайшие "пару недель", передает Арменпресс.

"То, что касается посольства, со следующей недели наши дипломаты вернутся на Украину, затем мы начнем процесс рассмотрения вопроса об открытии самого посольства в Киеве", - сказал Блинкен журналистам в Польше после визита на Украину. Трансляцию брифинга вел канал NBC News.

Госсекретарь США указал, что в этом вопросе Вашингтон действует "аккуратно", приоритетом остается обеспечение безопасности американского дипломатического персонала.

В пятницу Блинкен провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вашингтоне. Обсуждалась возможность оказания дополнительной помощи Киеву.

22 февраля Bloomberg сообщал со ссылкой на несколько официальных лиц США, что американским дипломатам приказано выехать с территории Украины в Польшу.