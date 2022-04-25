В МИД России заявили о подготовке второго заседания платформы «3+3»
12:17, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Идет подготовка к организации второй встречи платформы «3+3». Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар. Он отметил, что двери платформы остаются открытыми для Грузии.
"В настоящее время готовится второе заседание региональной консультационной платформы «3+3». Место и дата проведения встречи будут объявлены", - сказал Гончар.
Первое заседание платформы «3+3» прошло под сопредседательством заместителей министров иностранных дел Армении, России, Турции, Азербайджана и генерального директора МИД Ирана в декабре 2021 года в Москве.
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