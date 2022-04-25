Польша заявила, что находится на втором месте после США по поставкам вооружений на Украину

Польша находится на втором месте после США по объемам поставок вооружений на Украину. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник в эфире радиостанции RMF руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

По его словам, подробности поставок не сообщаются. "Но нужно ясно сказать, что Польша является государством, которое направляет на Украину больше всего вооружения сразу после США", - сказал Дворчик.

Как сообщали польские власти ранее, Польша уже поставила на Украину вооружений на 7 млрд злотых ($1,6 млрд). "Это цена нашей военной поддержки Украины, - сказал представитель польского правительства", - отметил Дворчик. "В определенных категориях вооружений мы являемся абсолютным лидером", - добавил он.