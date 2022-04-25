В Брянске горит нефтебаза "Транснефть Брянск Дружба", как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Там добавили, что эвакуировать людей из-за пожара не будут. По предварительным данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

Комментарий "Транснефть-Дружбы" пока получить не удалось.

МЧС сообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска глубокой ночью. Кроме того, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в городе загорелось еще одно хранилище нефтепродуктов. "Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб м", - сказал собеседник агентства.

"Транснефть-Дружба" (дочернее общество "Транснефти") обладает резервуарным парком объемом 3,1 млн куб. метров, эксплуатирует 20 нефтеперекачивающих и 15 нефтепродуктоперекачивающих станций, 3,5 тыс. км нефтепроводов и 3,9 тыс. км нефтепродуктопроводов. Производственные объекты предприятия находятся в 11 российских регионах.