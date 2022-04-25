Глава МИД Уругвая осудил националистический жест Чавушоглу в отношении армян
11:28, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо осудил националистический жест министра иностранных дел Турции Млута Чавушоглу в отношении армян в Монтевидео. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает El Pais.
Франсиско Бустильо на мероприятии, посвященном годовщине Геноцида армян, заявил, что Уругвай – страна, чтящая память, страна, стремящаяся к миру и будущему.
«Наша страна предпочитает примирение в случае конфронтации. Мы проповедуем взаимопонимание, терпимость и надеемся, что те, кто посетит эту землю мира и терпимости, поступят так же. Я отвергаю и осуждаю любое оскорбительное поведение или жест, подразумевающий физическое или моральное насилие», — сказал Бустильо, имея в виду националистический жест Чавушоглу.
Перед зданием дипломатической миссии Турции была организована акция протеста с требованием признания Геноцида армян против министра иностранных дел Турции Чавушоглу, посетившего Уругвай. Демонстранты, увидев, что министр иностранных дел покидает дипмиссию, начали скандировать: "Убийца". В ответ на крики Чавушоглу широко улыбнулся и показал пальцами известный знак правых националистов «серых волков», который символизирует турецкий национализм. Посол Турции в Уругвае Хусейн Муфтуоглу вызван в МИД страны. Ожидается, что посол Турции явится в МИД 25 апреля.
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