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Шант Саркисян и Айк Мартиросян успешно выступили на «Menorca Open 2022»

Шант Саркисян и Айк Мартиросян успешно выступили на «Menorca Open 2022»
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Шахматисты, представляющие Армению, успешно выступили на испанском международном турнире. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает федерация. "Menorca Open 2022" проходил с 20 по 24 апреля на испанском острове Менорка. В турнире приняли участие молодые армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Айк Мартиросян, которые добились успеха, заняв 3-е и 4-е места соответственно. Шант Саргсян и Айк Мартиросян значительно улучшили свои международные рейтинги.

Следует отметить, что победителем турнира стал 15-летний индийский шахматист Гукеш Д, который благодаря этой победе стал первым шахматистом, вошедшим в список 100 лучших шахматистов мира в возрасте до 15.
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