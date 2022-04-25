Шант Саркисян и Айк Мартиросян успешно выступили на «Menorca Open 2022»
11:22, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Шахматисты, представляющие Армению, успешно выступили на испанском международном турнире. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает федерация. "Menorca Open 2022" проходил с 20 по 24 апреля на испанском острове Менорка. В турнире приняли участие молодые армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Айк Мартиросян, которые добились успеха, заняв 3-е и 4-е места соответственно. Шант Саргсян и Айк Мартиросян значительно улучшили свои международные рейтинги.
Следует отметить, что победителем турнира стал 15-летний индийский шахматист Гукеш Д, который благодаря этой победе стал первым шахматистом, вошедшим в список 100 лучших шахматистов мира в возрасте до 15.
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