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В Армении подтверждено 3 новых случая заражения коронавирусом. 13 граждан выздоровели

В Армении подтверждено 3 новых случая заражения коронавирусом. 13 граждан выздоровели
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 25 апреля всего в Армении подтверждено 422 828 случаев заболевания коронавирусом, из них 410 571 вылечены, 8622 летальны.

В настоящее время лечение от коронавируса получают 1952 пациента.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает министерство здравоохранения РА.

За сутки проведено 2186 тестов, подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 13 граждан, летальных исходов не зарегистрировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 37 тысяч 290.
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