Президент Франции Эммануэль Макрон, добившийся переизбрания на второй срок, заявил соотечественникам, что их ждет непростой, но исторический период, передает Арменпресс․

"Годы, которые нас ждут, наверняка не будут спокойными. Зато они войдут в историю", - сказал он, выступая перед сторонниками на Марсовом поле.

Президент пообещал, что будет "работать над единством народа". Он вспомнил и о событиях на Украине, подчеркнув, что в этом контексте "должен быть слышен голос Франции".

"Нам нужно укрепляться во всех сферах, и мы будем это делать", - добавил Макрон.

В своем выступлении он признал, что многие, кто голосовал за него во втором туре, сделал это исключительно, чтобы не пустить ко власти кандидата от ультраправых Марин Ле Пен. Также Макрон признал, что очень многие французы, не веря ни одному из кандидатов, вообще не явились на выборы. По его словам, он понимает, что все это - признаки недовольства его работой со стороны части населения.